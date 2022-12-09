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Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира после победы в спринте в Хохфильцене

Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира после победы в спринте в Хохфильцене
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в спринтерской гонке в рамках второго этапа КМ, который проходит в Хохфильцене (Австрия). При этом бронзовый призёр гонки, соотечественник Бё Стурла Холм Легрейд сохраняет вторую строчку рейтинга.

Биатлон. Кубок мира – 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 299 очков.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 250.
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 193.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 167.
5. Роман Рес (Германия) – 166.
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 163.
7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 144.
8. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 134.
9. Йеспер Нелин (Швеция) – 131.
10. Давид Цобель (Германия) – 126.

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