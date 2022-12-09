Бё упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира после победы в спринте в Хохфильцене

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023 после победы в спринтерской гонке в рамках второго этапа КМ, который проходит в Хохфильцене (Австрия). При этом бронзовый призёр гонки, соотечественник Бё Стурла Холм Легрейд сохраняет вторую строчку рейтинга.



Биатлон. Кубок мира – 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 299 очков.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 250.

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 193.

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 167.

5. Роман Рес (Германия) – 166.

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 163.

7. Никлас Хартвег (Швейцария) – 144.

8. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 134.

9. Йеспер Нелин (Швеция) – 131.

10. Давид Цобель (Германия) – 126.