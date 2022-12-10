Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Я был сосредоточен на том, чтобы набрать хорошую скорость, но на разминке почувствовал, что снег довольно сухой и гонка будет не такой быстрой, как женская. Это позволило мне немного лучше почувствовать трассу и подобрать оптимальную скорость.
Я бы не сказал, что стрельба далась мне легко, но я хорошо поработал и сумел пройти все огневые рубежи без промахов. Думаю, каждому биатлонисту знакомо столь приятное ощущение после безошибочной стрельбы в гонке», — приводит слова норвежца официальный сайт Международного союза биатлонистов.
Победа в спринте позволила Бё упрочить свои позиции в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023, где теперь он опережает ближайшего преследователя соотечественника Стурлу Холм Легрейда на 45 очков.
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