Халили — о Кубке мира: в России все биатлонисты этот турнир смотрят и хотят участвовать

Российский биатлонист Карим Халили поделился мыслями о фаворите Кубка мира, норвежце Йоханнесе Бё.
«Кубок мира? Смотрю, да. Видно, что Йоханнес Бё готов очень сильно. С ним очень тяжело бороться. Это тот Йоханнес Бё, который был несколько лет назад, в свои лучшие времена, и не оставлял никому шансов на дистанции. Думаю, в России все биатлонисты этот турнир смотрят, скучают и хотят участвовать», — передаёт слова Халили корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).
В прошедшей гонке преследования на 3-м этапе Кубка России Карим Халили одержал победу, допустив единственный промах. Судьба золотой медали решалась на последних секундах, но Халили смог одолеть Даниила Серохвостова и Александра Поварницына.
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