Сливко высказалась о словах Устюгова про «мешки». Она тоже тренируется вне сборной

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала завоевание бронзы в масс-старте на третьем этапе Кубка России — 2022/2023, который прошёл в Тюмени.

«Конечно же, намного приятнее завоёвывать медали здесь. Тут родные трибуны, близкие люди. Мне сегодня гораздо приятнее стать третьей дома. Очень запомнилась сегодня борьба. Я уходила четвёртой, и мне нужно было реально побороться, добежать до медали. Я старалась, но ходом чувствовала себя очень тяжело. Рада, что всё-таки удалось получить медаль. Довольна тем, как у меня сложились три этапа Кубка России. Получается стабильно выступать. Думаю, дальше результаты будут только лучше и я буду выше. Дальше я продолжу тренироваться с регионом по планам Андрея Викторовича.

Комментарий Устюгова про сборную и мешки? Я такого комментария не видела (смеётся). Как он, я не думаю, просто борюсь и показываю то, на что способнао. Что натренировала — то и показала», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.