Йоханнес Бё без проблем выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Легрейд — второй

В Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё. Для норвежца это третья победа в Австрии: ранее он выиграл спринт и эстафету в составе сборной Норвегии. Также младший Бё сделал второй победный дубль в этом сезоне (выиграл связки спринт-пасьют).
Биатлон. Кубок мира, Второй этап. Хохфильцен. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
1. (1) Йоханнес Бё (Норвегия) – 33.50,7 (2 промаха).
2. (3) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 47,9 секунды (2).
3. (2) Эмильен Жаклен (Франция) +1.13,9 (3).
4. (7) Кентен Фийон Майе (Франция) +1.22,2 (1).
5. (22) Никлас Хартвег (Швейцария) +1.35,5 (1).
6. (20) Томмазо Джакомель (Италия) +1.42,8 (2).
Напомним, в пасьюте биатлонисты стартуют согласно тем позициям, на которых финишировали в спринте. Таким образом, Бё сохранил свою позицию, а Легрейд отыграл одну строчку.
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