Йоханнес Бё без проблем выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Легрейд — второй

В Хохфильцене (Австрия) состоялась мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё. Для норвежца это третья победа в Австрии: ранее он выиграл спринт и эстафету в составе сборной Норвегии. Также младший Бё сделал второй победный дубль в этом сезоне (выиграл связки спринт-пасьют).

Биатлон. Кубок мира, Второй этап. Хохфильцен. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. (1) Йоханнес Бё (Норвегия) – 33.50,7 (2 промаха).

2. (3) Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – отставание 47,9 секунды (2).

3. (2) Эмильен Жаклен (Франция) +1.13,9 (3).

4. (7) Кентен Фийон Майе (Франция) +1.22,2 (1).

5. (22) Никлас Хартвег (Швейцария) +1.35,5 (1).

6. (20) Томмазо Джакомель (Италия) +1.42,8 (2).

Напомним, в пасьюте биатлонисты стартуют согласно тем позициям, на которых финишировали в спринте. Таким образом, Бё сохранил свою позицию, а Легрейд отыграл одну строчку.