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«Это будет лучшая зима». Динара Алимбекова опубликовала домашние фото со Смольским

«Это будет лучшая зима». Динара Алимбекова опубликовала домашние фото со Смольским
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Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях тёплые семейные снимки с супругом, серебряным призёром Олимпиады-2022 Антоном Смольским.

«Это будет лучшая зима. Семья, дом, кот и много снега», — подписала фото Алимбекова.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

Ранее стало известно, что сборная Беларуси пропустит четвёртый этап Кубка России – 2022/2023, который пройдёт в Уфе с 15 по 18 декабря.

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