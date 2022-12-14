СБР намерен внедрить призовые для тренеров на Кубке России
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Союз биатлонистов России (СБР) планирует учредить призовые для тренеров на Кубке России.
«У нас есть планы и предложения по внедрению призовых для тренеров, которые рассмотрит исполком», – сказал исполнительный директор СБР Александр Пак в интервью «Матч ТВ».
Календарь Кубка России по биатлону — 2022/2023 состоит из шести этапов.
Лидером текущего сезона в общем зачёте Кубка России по биатлону у мужчин является Карим Халили, на счету которого 285 очков. У женщин лидирует Виктория Сливко (241 очко).
В настоящее время российские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
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