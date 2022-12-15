Эдуард Латыпов рассказал, когда выйдет на пик формы

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал о своём физическом состоянии и планах выйти на пик формы к старту соревнований 2023 года. Также российский биатлонист заявил, что, вероятно, пропустит грядущий этап Кубка России в Рыбинске.
«Прошедшие этапы могу назвать для себя удовлетворительными. Какими‑то моментами я доволен, какими‑то не совсем. Были две гонки, когда я мог хорошо стрелять, но не получилось. В любом случае надо дальше работать лучше.
Подхожу с отличным настроением к этому этапу, надо сосредоточиться на этих стартах. Пик физической формы должен прийтись на соревнования после Нового года. Пока не общались с тренерами насчёт того, что я буду пропускать какие‑то этапы, но что‑нибудь пропустим. Скорее всего, нас не будет в Рыбинске на этапе Кубка России, в это время будем на подготовке. До Нового года будем участвовать во всех стартах», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».
Сегодня, 15 декабря, в Уфе начинается четвёртый этап Кубка России. Его открывает мужская индивидуальная гонка на дистанции 20 км, в которой Латыпов стартует под 59-м номером. Пятый этап Кубка России пройдёт с 12 по 16 января в Рыбинске. Решающий этап соревнований состоится с 16 по 19 февраля в Чайковском.
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