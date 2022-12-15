Эдуард Латыпов: хорошая гонка, но стрельба не задалась. Набираю форму потихоньку

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов прокомментировал второе место в индивидуальной гонке на 20 км в рамках четвёртого этапа Кубка России – 2022/2023.



«Кажется, вновь уши обморозил. Вроде бы после минус 25 градусов минус 15-16 должно быть комфортно, но ничего подобного – очень холодно. Я подумал, что баф не стоит натягивать, так как температура вроде бы не слишком низкая, не такая как в Ханты-Мансийске и Увате, но тут длинный спуск, ветер – немного продуло. Чувствую, что ухо болит. В Тюмени мне пришлось бежать на фоне недомогания, в Уфе уже отпустило, набираю форму потихоньку.

Хорошая гонка, но стрельба не задалась. Неплохо, но я надеялся сегодня обойтись без промахов. Планирую всю программу бежать и в Уфе, и в Рязани. Режим из-за чемпионата мира по футболу не сбивал, биатлон на первом месте. Если матч начинался поздно, я спал, а смотрел на следующий день обзоры», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.