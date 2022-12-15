Тройка лидеров общего зачёта Кубка мира по биатлону не изменилась

Сегодня в Анси (Франция) состоялась мужская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё. Вторым финишировал его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Третье место занял немец Бенедикт Долль.

По итогам соревнований первая тройка общего зачёта Кубка мира осталась неизменной.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 479.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 400.

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 281.

4. Мартин Понсилуома (Швеция) — 244.

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 223.

6. Никлас Хартвег (Швейцария) — 218.

7. Кентен Фийон Майе (Франция) — 204.

8. Бенедикт Долль (Германия) – 190.

9. Роман Рес (Германия) — 185.

10. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 181.