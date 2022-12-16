Анна Магнуссон прокомментировала победу в спринте на третьем этапе Кубка мира

Шведская биатлонистка Анна Магнуссон прокомментировала итоги состоявшегося сегодня женского спринта на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира в Анси/Ле Гран Борнан (Франция). Напомним, шведке удалось занять первое место, показав результат 21.04,7 и не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Лучшим результатом Магнуссон в личных гонках до сегодняшнего дня было седьмое место в спринте на Олимпиаде в Пекине. Победа в сегодняшнем спринте стала неожиданностью и для самой спортсменки, в чём она призналась, комментируя итоги гонки.

«На самом деле, сегодня я чувствовала себя ужасно, даже больной. Я не думала о победе, когда проснулась утром. Но получилась фантастическая гонка, всё сошлось. Я в шоке! Попытка сохранить высокую скорость действительно вымотала меня сегодня. Но это здорово. Это стоит того, чтобы оказаться на вершине. Я невероятно горжусь собой», – приводит слова Магнуссон норвежское издание TV2.