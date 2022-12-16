В Норвегии биатлонисты недовольны системой отбора на Кубок мира и Кубок IBU

В норвежском биатлоне разразился скандал, касающийся критериев отбора на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Расплывчатость и необязательность правил стала особо заметна после того, как Эндре Стрёмсхейм не получил возможности выступить на этапе Кубке мира в Анси.
Стрёмсхейм в сезоне-2022/2023 блестяще стартовал на Кубке IBU, выиграв три гонки из четырёх. Не поехав в Анси, он успел довести число побед во втором по значимости Кубке до четырёх. Товарищам Стрёмсхейма по сборной, как и ему самому, непонятно, что ещё нужно сделать, чтобы отобраться на Кубок мира и получить возможность побороться за место в национальной команде на чемпионат мира.
Сам Стрёмсхейм считает, что, принимая решения, руководство сборной должно сравнивать выступления на Кубке IBU с выступлениями на Кубке мира.
«Это не сделано сегодня. Когда такие биатлонисты, как Андрей Расторгуев и Тимофей Лапшин, значительно отстают от меня в Идре, а потом оба входят в пятёрку лучших на Кубке мира, легко понять, что высокие результаты на Кубке IBU хороши и на Кубке мира», — приводит слова Стрёмсхейма NRK.
С критериями отбора в Норвегии не всё хорошо и на более низком уровне. Так, Элине Грюэ, завоевавшая несколько подиумов на Кубке Норвегии, не попала в команду на Кубок IBU, хотя именно показанные ею результаты указывались как необходимые для отбора.
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