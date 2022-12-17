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Корнев — о победе: отстаиваю честь удмуртского биатлона. Надеюсь, у нас появятся спонсоры

Корнев — о победе: отстаиваю честь удмуртского биатлона. Надеюсь, у нас появятся спонсоры
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Российский биатлонист Александр Корнев прокомментировал победу в спринте на четвёртом этапе Кубка России — 2022/2023.

«Залогом успеха сегодня стали два чистых рубежа, которые всё-таки получилось отработать качественно и довольно быстро. И, конечно, работа по трассе. Терпел с самого начала. Сегодня была тяжёлая гонка, всё-таки накопилась усталость, мы уже проехали три этапа, это — четвёртый. И сказывается, что это мой первый год по мужикам — маленько тяжеловато.

Замечательно, что потеплело, потому что мы до это бегали в морозы, а сейчас на тебе поменьше одежды (улыбается), полегче бежится. В -20 надеваешь по три термобелья, а сегодня была идеальная погода.

Какие мысли были, когда подходил ко второй стрельбе? Мысли были тяжёлые. С Максимом Геннадьевичем Максимовым говорили, что нужно на шесть выстрелов концентрироваться, и я думал, что на шесть сконцентрируюсь, и будет всё идеально, встал, потерпел, и всё получилось. Я очень рад, счастлив, доволен. Это мой первый ноль на взрослом уровне. На финишном круге не думал о результате, я хотел выдать по максимуму то, что умею, но сегодня было настолько тяжело, что старался просто терпеть.

Говорит ли этот результат о том, что биатлон в Удмуртии жив? Я думаю, да. Нас осталось двое — это Ильназ Мухамедзянов и я, и мы сейчас стараемся отстаивать честь удмуртского биатлона. Надеюсь, что у нас всё-таки появятся те, кто сможет спонсировать наш биатлон (улыбается). Не обидно, что нет состава на эстафету, мы хотя бы отдыхаем, потому что гонок много (смеётся).

Проблемы с винтовкой? Сейчас всё налаживается, поменяли ложе буквально за 10 дней до первого этапа, надо было привыкнуть. Альбина Хамитовна Ахатова очень помогла в Тюмени с изготовкой, исправила недочёты, она помогла до конца всё отрегулировать», — передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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