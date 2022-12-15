«Удивилась, что стала лидером». Молодая звезда российского биатлона снова всех победила!

В Уфе стартовал четвёртый этап Кубка России. Программу соревнований в столице Башкирии открыли индивидуальные гонки. Неожиданно, никто из спортсменов ни у женщин, ни у мужчин не смог отработать на «ноль», хотя погодные условия позволяли сделать это. В итоге побеждали в гонках те, кто мазал меньше. У мужчин это был Александр Поварницын, а у женщин – Анастасия Гореева. А что ещё интересного было во время гонок?

«Промазал, потому что подумал о кофе»

Мужская гонка прошла без особых сюрпризов. Победу с одной штрафной минутой одержал Александр Поварницын, вторым стал Эдуард Латыпов (+48,6) с двумя промахами, а тройку призёров замкнул Ильназ Мухамедзянов (+ 1:12,9) тоже с двумя ошибками. Ильназ в этом сезоне впервые поднялся на пьедестал.

«Первыми тремя рубежами очень доволен, последним – 50 на 50, – признался Мухамедзянов. – Что случилось на стойке? Нет, я не дрогнул, просто накопилась усталость. Плюс мне жена подарила большой набор кофе и сказала, что обязательно нужно выпить сегодня один дрип-пакет, иначе бы был пропущен один день адвент-календаря. Я и подумал об этом на последней стрельбе. Мысли о семье, о любимом напитке – так что бывает (улыбается)».

Карим Халили, после четвёртой стрельбы находившийся в тройке, не сумел удержать медаль и стал четвёртым. Тем не менее этого хватило призёру Олимпийских игр, чтобы выиграть «Малый хрустальный глобус» Кубка России в зачёте индивидуальных гонок. Даниил Серохвостов гонку не бежал, что позволило Халили увеличить отрыв от своего приятеля в общем зачёте с четырёх до 52 очков. Правда, теперь у Карима появился ещё один преследователь – Иван Колотов, который уступает лидеру 51 очко.

Остальные сборники выступили значительно хуже. Антон Бабиков с двумя промахами стал восьмым, Александр Логинов с тремя – 12-м, Матвей Елисеев с двумя – 13-м, Максим Цветков с тремя – 14-м, Василий Томшин с тремя – 19-м, а Евгений Гараничев с четырьмя замкнул топ-20. При этом ходом стоит отметить Логинова и Гараничева, Александр проиграл лидеру 2 минуты 57,6 секунды, а Евгений – 4 минуты 10,2 секунды. Это говорит о том, что скорость у обоих спортсменов была крайне неплохая.

«Думала, меня отбросит в середину протокола»

У женщин гонка вышла чуть драматичнее. Золото завоевала Анастасия Гореева с двумя промахами. Для 23-летней спортсменки это уже третья победа на этапах Кубка России, чаще на первую строчку пока ещё никто не поднимался. Второе место заняла Анастасия Шевченко (+58,1) с двумя промахами.

«Четвёртый рубеж – коварный, – пояснила Гореева. – Казалось бы, что сложного стрельнуть ещё один ноль? Но не получается. И, как я вижу, пока вообще никому не удалось пройти его чисто. Конечно, я очень расстроилась, что у меня было два штрафа. Думала, что меня отбросят в середину протокола, и удивилась, что я вышла лидером, потому что девчонки тоже немножко нервничают и не справляются со стрельбой. Хорошо ли я готова ходом? Я бы оценила своё состояние как среднее. Буду набирать форму к главным стартам.

На финишном круге думала о том, что силы ещё есть и нужно бороться до конца. Думала о том, что стартовала в начале, и за мной много участниц — все достаточно сильные. Так что надо было бороться до последних сантиметров».

Третью позицию вырвала Виктория Сливко (1:19,2) с двумя промахами. На заключительных километрах тюменская спортсменка опередила Ирину Казакевич, которая допустила три промаха, на 3,7 секунды. Виктория, кстати, снова увеличила своё преимущество в общем зачёте Кубка России. Теперь отрыв тюменки от Елизаветы Каплиной составляет 23 очка. Сливко в этом сезоне четырежды поднималась на подиум и ни разу не опускалась ниже пятого места.

В топ-6 индивидуалки, помимо Казакевич, попала Елизавета Каплина, проиграв при четырёх промахах меньше двух минут, и Лариса Куклина с двумя, уступившая около 2,5 минуты. Остальные биатлонистки, которые блистали в других гонках, выступили неудачно: Елизавета Носкова с двумя минутами штрафа стала девятой, Наталья Гербулова с пятью – десятой, Тамара Дербушева с ужасными восемью промахами – 27-й.

В отличие от мужчин, где «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок был вручён, у женщин судьба МХГ ещё не решена. Дело в том, что первая индивидуалка в Увате была отменена. Сейчас Союз биатлонистов России (СБР) решает, будет ли компенсирован тот отменённый старт или «Глобус» будет вручён по итогам одной гонки.

Что интересно, никто в индивидуалке в Уфе не отработал чисто. Промахи допустили все спортсмены и в женской, и в мужской гонке. При этом погодные условия нельзя было назвать плохими: минут 12 градусов и ветер 5 м/с. Следующие гонки в столице Башкирии пройдут 17 декабря.