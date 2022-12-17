Точная стрельба Эльвиры Эберг — в видеообзоре гонки преследования на КМ в Анси
Поделиться
Шведская биатлонистка Эльвира Эберг впервые выиграла личную гонку Кубка мира в сезоне-2022/2023. Эберг, которая накануне в спринте допустила промах и оказалась только восьмой, в гонке преследования на этапе соревнований в Анси (Франция) была идеально точна на четырёх огневых рубежах. Цели достигли все 20 выстрелов шведки.
Ставшие призёрами итальянка Лиза Витоцци и представительница Франции Жулия Симон проиграли Эберг на стрельбище. Виттоцци пришлось зайти на два штрафных круга и довольствоваться серебром. Лидер Кубка мира Симон допустила три промаха и осталась с бронзой.
Отметим, что Эберг вышла на третье место в общем зачёте Кубка мира, уступая только Симон и Витоцци.
Трансляция Кубка мира по биатлону доступна в Okko.
Комментарии
- 18 декабря 2022
-
00:46
-
00:41
-
00:17
- 17 декабря 2022
-
23:59
-
23:42
-
21:21
-
19:55
-
19:44
-
17:47
-
17:02
-
16:56
-
16:29
-
16:11
-
15:53
-
15:30
-
14:56
-
14:40
-
14:13
-
13:49
-
13:44
-
13:22
-
12:44
-
11:40
-
11:35
-
11:12
-
10:56
-
10:53
-
10:10
-
09:55
-
09:52
- 16 декабря 2022
-
23:22
-
22:24
-
22:09
-
21:49
-
21:42
Партнерский контент