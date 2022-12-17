Точная стрельба Эльвиры Эберг — в видеообзоре гонки преследования на КМ в Анси

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг впервые выиграла личную гонку Кубка мира в сезоне-2022/2023. Эберг, которая накануне в спринте допустила промах и оказалась только восьмой, в гонке преследования на этапе соревнований в Анси (Франция) была идеально точна на четырёх огневых рубежах. Цели достигли все 20 выстрелов шведки.

Ставшие призёрами итальянка Лиза Витоцци и представительница Франции Жулия Симон проиграли Эберг на стрельбище. Виттоцци пришлось зайти на два штрафных круга и довольствоваться серебром. Лидер Кубка мира Симон допустила три промаха и осталась с бронзой.

Отметим, что Эберг вышла на третье место в общем зачёте Кубка мира, уступая только Симон и Витоцци.

Трансляция Кубка мира по биатлону доступна в Okko.