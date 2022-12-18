«Да вы шутите?!» Бьорндалена удивили причины отсутствия Лампич на этапе Кубка мира в Анси

Отсутствие Анамарии Лампич в составе сборной Словении на этапе Кубка мира в Анси вызвало удивление не только у болельщиков, но и у специалистов.
Лампич, занявшую пятое место в спринте в Хохфильцене – дебютной для неё гонке Кубка мира, вернули на Кубок IBU. Руководство сборной Словении объяснило своё решение тем, что бывшей лыжнице, в межсезонье перешедшей в биатлон, ещё нужно учиться.
«Да вы шутите?!» — отреагировал на это объяснение легендарный норвежский биатлонист, а ныне телеэксперт Уле-Эйнар Бьорндален, который лично решил выяснить, что же произошло, у тренера Словении Рикко Гросса.
«Боялись, что здесь ей удастся стартовать только в одной гонке. А Лампич нужно много гонок и опыта, она слишком плохо стреляет, поэтому ей нужно тренироваться в стрельбе с большими нагрузками. Вот почему она отправилась на более низкий уровень», — приводит слова Гросса Expressen.
В дебютном спринте Лампич допустила три промаха на двух огневых рубежах, но на лыжне была на 27 секунд быстрее шведки Эльвиры Эберг.
Ответ Гросса Бьорндалена не удовлетворил. Уле-Эйнар уверен, что Лампич отобралась бы в гонку преследования, а шумиха вокруг её дебюта только добавила бы ей мотивации.
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