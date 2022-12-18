Пять норвежских биатлонистов попали в топ-6 масс-старта на этапе Кубка мира в Анси

Пять норвежских биатлонистов заехали в топ-6 масс-старта на третьем этапе Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Анси (Франция).

Биатлон. Кубок мира, третий этап, Анси. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Дале (Норвегия) — 35.05,2 (2 промаха).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 0,3 секунды (2).

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +10,6 (3).

4. Фабьен Клод (Франция) +17,2 (3).

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +19,1 (3).

6. Тарьей Бё (Норвегия) +20,6 (2).

При этом шестой член сборной Норвегии, 23-летний Филип Фьельд Андерсен, вошёл в топ-10, занял девятое место.

Напомним, российские биатлонисты пропускают международный сезон – 2022/2023 из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).