Лиза Тереза Хаузер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, Жулия Симон стала 2-й

В Анси (Франция) завершился женский масс-старт в рамках третьего этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала чемпионка мира 2021 года в данном виде, представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер.
Биатлон. Кубок мира, третий этап, Анси. Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 33.54,1 (1 промах).
2. Жулия Симон (Франция) — отставание 12,3 секунды (2).
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +14,3 (1).
4. Эльвира Эберг (Швеция) +15,8 (2).
5. София Шавю (Франция) + 22,6 (2)
6. Лу Жанмонно (Франция) + 27,2 (2)
7. Анна Магнуссон (Швеция) + 30,6 (1)
8. Клоэ Шевалье (Франция) + 32,4 (1).
Напомним, российские биатлонистки не принимают участия в соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
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