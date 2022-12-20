Кубок России по биатлону — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

До завершения Кубка России – 2022/2023 по биатлону осталось несколько этапов. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

V этап. Рыбинск.

12 января – спринт (мужчины)

12 января – спринт (женщины)

13 января – гонка преследования (мужчины)

13 января – гонка преследования (женщины)

15 января – масс-старт (мужчины)

15 января – масс-старт (женщины)

16 января – суперспринт (мужчины)

16 января – суперспринт (женщины).



VI этап, Сочи.

16 февраля – спринт (мужчины)

16 февраля – спринт (женщины)

18 февраля – гонка преследования (мужчины)

18 февраля – гонка преследования (женщины)

19 февраля – масс-старт (мужчины)

19 февраля – масс-старт (женщины).

Напомним, российские биатлонисты не могут принимать участие в Кубке мира из-за отстранения со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).