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«Комментаторский люкс». Дмитрий Губерниев показал своё рабочее место в Рязани

«Комментаторский люкс». Дмитрий Губерниев показал своё рабочее место в Рязани
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале показал своё рабочее место на третий этап Кубка Содружества по биатлону, который пройдёт с 24 по 25 декабря в Рязани.

«Комментаторский люкс с бойницами на стадионе в Рязани скоро будет готов!!!» — написал Дмитрий Губерниев.

Кубок Содружества — совместные соревнования российских и белорусских биатлонистов, проводимые впервые и которые в какой-то мере призваны заменить международные старты, от которых решением IBU сборные России и Беларуси по биатлону в сезоне-2022/2023 были отстранены.

Календарь Кубка Содружества по биатлону сезона-2022/2023 включает в себя шесть этапов — два летних и четыре зимних.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного олимпийского комитета (IBU).

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