Каминский: Ерёмина порекомендовали друзья из Казахстана, он очень перспективен

Старший тренер сборной России Юрий Каминский высказался о победителе масс-старта Романе Ерёмине.

«Если честно, то чувствую опустошение. Был очень жёсткий график соревнований. Мы видим по биохимии, что ребята идут на недовосстановлении. Ерёмин сегодня выглядел хорошо. Во многом потому, что пропустил два старта у нас по болезни. По этой же причине и белорусы тут выглядят прекрасно. Они пропустили Уфу и вышли тут с новыми силами. Стрельба Ерёмина – заслуга Максима Максимова, кого же ещё.

Рома действительно два года назад хотел закончить с биатлоном, там была мутная история в Казахстане, до сих пор непонятно, кто виноват. Я им заинтересовался сам, точнее сказать, мне его порекомендовали мои друзья – тренеры из Казахстана. Советовали обратить на него внимание. Перспективы у него весьма неплохие. Биатлон – вид спорта, где можно спокойно бегать до 35. По динамике у него есть время и потенциал для роста», — приводит слова Каминского «РИА Новости Спорт».