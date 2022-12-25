«Борьба была не на жизнь, а на смерть». Сливко — о масс-старте на Кубке Содружества
Поделиться
Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала завоевание серебра в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества, который прошёл в Рязани.
Биатлон. Кубок Содружества. Третий этап. Рязань. Масс-старт. Женщины
- Динара Алимбекова (Беларусь) — 31.23,5 (3 промаха).
- Виктория Сливко (Россия) — отставание 5,6 секунды (2).
- Тамара Дербушева (Россия) +6,1 (2).
«Я очень довольна сегодняшней гонкой. Спасибо всем большое, что приехали, поболели. Трибуны здесь просто нереально поддерживают.
Здесь на трассе оторваться просто невозможно, поэтому такой плотный результат и такая борьба не на жизнь, а на смерть была у нас с Томой (улыбается). Поэтому ни она, ни я не смогли убежать, хотя пробовали и я, и она. Я довольна результатом рязанского этапа, потому что получается выступать стабильно», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Комментарии
- 25 декабря 2022
-
15:15
-
14:26
-
14:23
-
14:16
-
13:55
-
13:33
-
13:28
-
13:20
-
13:05
-
12:57
-
12:34
-
12:28
-
11:56
-
11:35
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 24 декабря 2022
-
23:00
-
22:02
-
17:50
-
16:09
-
16:03
-
15:49
-
15:39
-
15:05
-
14:37
-
14:30
-
14:15
-
14:13
-
13:52
-
12:50
-
11:14
-
10:11
Партнерский контент