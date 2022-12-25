«Борьба была не на жизнь, а на смерть». Сливко — о масс-старте на Кубке Содружества

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала завоевание серебра в масс-старте на третьем этапе Кубка Содружества, который прошёл в Рязани.

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Динара Алимбекова (Беларусь) — 31.23,5 (3 промаха). Виктория Сливко (Россия) — отставание 5,6 секунды (2). Тамара Дербушева (Россия) +6,1 (2).

«Я очень довольна сегодняшней гонкой. Спасибо всем большое, что приехали, поболели. Трибуны здесь просто нереально поддерживают.

Здесь на трассе оторваться просто невозможно, поэтому такой плотный результат и такая борьба не на жизнь, а на смерть была у нас с Томой (улыбается). Поэтому ни она, ни я не смогли убежать, хотя пробовали и я, и она. Я довольна результатом рязанского этапа, потому что получается выступать стабильно», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.