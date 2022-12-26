«Уставшие, но счастливые». Алимбекова показала фото со Смольским на Красной площади

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях совместное фото с супругом, серебряным призёром Олимпиады-2022 Антоном Смольским. Спортсмены посетили ГУМ-каток в Москве.
«Новогодняя Красная площадь. Мечта, и не только моя, спасибо Наташе Гербуловой, уставшие, но счастливые. Мы это сделали», — подписала фото Алимбекова.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
Ранее Алимбекова и Смольский выступили на третьем этапе Кубка Содружества, который прошёл в Рязани. Динара одержала две победы (масс-старт и суперспринт).
- 26 декабря 2022
-
18:49
- 25 декабря 2022
-
17:52
-
16:00
-
15:15
-
14:26
-
14:23
-
14:16
-
13:55
-
13:33
-
13:28
-
13:20
-
13:05
-
12:57
-
12:34
-
12:28
-
11:56
-
11:35
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 24 декабря 2022
-
23:00
-
22:02
-
17:50
-
16:09
-
16:03
-
15:49
-
15:39
-
15:05
-
14:37
-
14:30
-
14:15
-
14:13
-
13:52