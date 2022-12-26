«Уставшие, но счастливые». Алимбекова показала фото со Смольским на Красной площади

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала в социальных сетях совместное фото с супругом, серебряным призёром Олимпиады-2022 Антоном Смольским. Спортсмены посетили ГУМ-каток в Москве.

«Новогодняя Красная площадь. Мечта, и не только моя, спасибо Наташе Гербуловой, уставшие, но счастливые. Мы это сделали», — подписала фото Алимбекова.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

Ранее Алимбекова и Смольский выступили на третьем этапе Кубка Содружества, который прошёл в Рязани. Динара одержала две победы (масс-старт и суперспринт).