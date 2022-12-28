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«Очень мало времени для подготовки». Смольский — о перспективе выступить на Олимпиаде-2026

«Очень мало времени для подготовки». Смольский — о перспективе выступить на Олимпиаде-2026
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке, белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о перспективе выступить на Олимпийских играх – 2026.

«Мы нашли оптимальный подход к тренировкам, более методический. Тренер ищет пути решения разных проблем. Как видите, у него получается. Конечно, тренировать элитного спортсмена куда проще. Сложно тренировать человека, который ещё ничего не добился. Поэтому мы стараемся, в том числе и я, помочь Роману Павловичу подтянуть ребят, чтобы они действительно показали тот результат, который могут.

Конечно, есть мысли о том, что новая Олимпиада уже совсем скоро. Кажется, что четыре года. На самом деле, очень мало времени для подготовки. Глобальная цель олимпийская, конечно, есть. Но заглядывать вперёд в сегодняшней ситуации очень сложно», — приводит слова Смольского «Прессбол» со ссылкой на эфир «Беларусь 5».

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