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Дмитрий Губерниев: желаю всему российскому спорту возвращения на международную арену!

Дмитрий Губерниев: желаю всему российскому спорту возвращения на международную арену!
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал российскому спорту в наступившем 2023 году вернуться на международную арену.

«Желаю нашим лыжникам и биатлонистам скорейшего возвращения на международную арену! Желаю этого всему российскому спорту. Для этого им необходимо терпение: это я и пожелаю всем. Также желаю всем мирного неба над головой — сейчас это самое главное», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Российские спортсмены с марта 2022 года были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. По действующим решениям международных федераций представители зимних видов спорта не выступят на турнирах до завершения сезона-2022/2023.

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