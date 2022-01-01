Резцова: желаю биатлонистам счастья и мира. Хочется, чтобы нас выпустили на большую арену!

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова обратилась к российским биатлонистам с пожеланиями на 2023 год.



«Желаю российским биатлонистам счастья, мира и всего самого доброго. Хочется, чтобы нас выпустили на большую арену!» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Анфиса Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону (1992, 1994), олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам (1988), трёхкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам (1985, 1987, 1999), двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону. Она удостоена звания заслуженного мастера спорта СССР (в 1987 году). Резцова стала первой в истории мирового биатлона олимпийской чемпионкой в этом виде спорта.