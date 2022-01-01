Александр Тихонов — биатлонистам: тренируйтесь и доказывайте. За Россию-матушку!
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Олимпийский чемпион Александр Тихонов обратился к российским биатлонистам с пожеланиями на 2023 год.
«В 2023 году желаю здоровья, успехов и результатов! Думаю, российский биатлон немножко задолжал нашим предыдущим поколениям — Маматову, Тихонову, Сафину…
Биатлонисты, невзирая на все санкции, тренируйтесь и доказывайте! И тогда всё встанет на свои места. Надо доказать всем! За Россию-матушку!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.
Александр Тихонов является четырёхкратным олимпийским чемпионом (1968, 1972, 1976, 1980).
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