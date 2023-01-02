Шевалье-Буше, Жаклен и Фийон Майе — в составе сборной Франции на этап КМ в Поклюке
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Стал известен состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Поклюке (Словения).
Женщины: Софи Шово, Анаис Шевалье-Буше, Клоэ Шевалье, Каролин Коломбо, Лу Жанмонно, Жулия Симон.
Мужчины: Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен, Оскар Ломбардо.
Этап Кубка мира в Поклюке пройдёт с 5 по 8 января. В рамках этапа состоятся спринтерские гонки, гонки преследования и смешанные эстафеты. В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
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