«Стыдно, что он меня побеждает». Самуэльссон — о 7-м месте Лапшина в спринте на этапе КМ

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о результате в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке бывшего россиянина Тимофея Лапшина, который с 2017 года выступает за Южную Корею.

Лапшин, которому через месяц исполнится 35 лет, с чистой стрельбой занял седьмое место, а Самуэльссон допустил два промаха и довольствовался 25-й позицией. При этом ранее Лапшин был на год отстранён за нарушение антидопинговых правил, допущенное ещё в 2013 году.

«Сколько ему лет, 45 или около того? Он хорош в горах и обычно быстро стреляет, но я не вижу в нём супербиатлониста.

Стоило ли ему разрешать участвовать в гонках после дисквалификации? У меня нет мнения по этому поводу. Стыдно, что он меня побеждает, потому что я намного лучше его. Конечно, сейчас он выступает за Южную Корею, и у него есть своя история. Но правила такие, какие они есть», — приводит слова Самуэльссона Expressen.