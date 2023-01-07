Видеообзор победы Эльвиры Эберг в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг вслед за победой в спринте выиграла гонку преследования на четвёртом этапе Кубка мира – 2022/2023, который проходит в Поклюке (Словения). 23-летняя олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Бронзовый призёр спринта Доротея Вирер, представляющая Италию, зашла на один штрафной круг и поднялась на второе место по итогам пасьюта. Француженка Жулия Симон, ставшая накануне второй, допустила два промаха и заняла третье место.
В топ-6 вошли словенка Паулина Фиалкова и чешка Маркета Давидова, сохранившие позиции, занятые в спринте, а также шведка Линн Перссон.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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