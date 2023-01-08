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Смешанная 4 x 7.5 км Эстафета
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Норвегия выиграла супермикст на 4-м этапе Кубка мира, Швейцария неожиданно стала 3-й

Норвегия выиграла супермикст на 4-м этапе Кубка мира, Швейцария неожиданно стала 3-й
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В Поклюке (Словения) прошла одиночная смешанная эстафета (супермикст) в рамках четвёртого этапа Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Победу в гонке одержали представители Норвегии Ветле Шоста Кристиансен и Ингрид Ландмарк Тандреволд.

Биатлон. Кубок мира, 4-й эта, Поклюка. Супермикст, 2x6 + 2x7,5 км

1. Ветле Шоста Кристиансен/Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 38.54,1 (5 промахов).
2. Антонен Гигонна/Лу Жанмонно (Франция) — отставание 41,0 секунды (6 промахов).
3. Никлас Хартвег/Эми Басерга (Швейцария) + 49,6 (8 промахов)
4. Туомас Харьюла/Суви Минккинен (Финляндия) + 1.33,4 (8).
5. Симон Эдер/Лиза Тереза Хаузер (Австрия) + 1.45,9 (10).
6. Пол Шоммер/Дидра Ирвин (США) + 2.01,4 (2 штрафных круга + 9 промахов).

«Не хватает настоящей борьбы». Норвежцы подмяли под себя биатлон — конкуренции больше нет «Не хватает настоящей борьбы». Норвежцы подмяли под себя биатлон — конкуренции больше нет
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