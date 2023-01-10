Домрачева: как и прежде, считаю, что отстранения никак не влияют на решение конфликта

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева ответила, придерживается ли своей позиции по поводу отстранения россиян и белорусов от международных стартов. «Подобные меры лишь способствуют разжиганию розней среди людей», — заявляла Домрачева в марте 2022 года.

«Как и прежде, считаю, что отстранение спортсменов от гонок никоим положительным образом не влияет на решение конфликта. Сегодня спорт втянули в политику. Я же хочу видеть спорт, свободный от политики. Спорт — это прекрасно. Политика, на мой взгляд, — не очень. Я уверена, что многие спортсмены устали уже от этой тематики вокруг них. Спорт должен объединять, а не наоборот. О чём мечтаю прямо сейчас? О мире на земле», — приводит слова Домрачевой НОК Беларуси.