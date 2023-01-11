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Павел Ростовцев назначен вице-президентом СБР по спорту с функционалом главного тренера

Павел Ростовцев назначен вице-президентом СБР по спорту с функционалом главного тренера
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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев назначен вице-президентом Союза биатлонистов России по спорту. Об этом сообщил глава федерации Виктор Майгуров.

«Павел Ростовцев приступил к работе в СБР в качестве вице-президента по спорту с функционалом главного тренера сборной России», — приводит слова Виктора Майгурова официальный сайт федерации.

Павел Ростовцев является серебряным призёром Олимпийских игр 2006 года в эстафете, трёхкратным чемпионом мира по биатлону, заслуженным мастером спорта. Ростовцеву 51 год. С декабря 2021-го Павел Ростовцев занимает пост советника губернатора Красноярского края. В 2011-2014 годах он работал тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону.

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