«Анастасия Машиновна». Шевченко похвасталась бицепсами

23-летняя российская биатлонистка Анастасия Шевченко опубликовала в социальных сетях новое фото. В кадре Шевченко демонстрирует бицепс.

«Анастасия «Машиновна». «Лаура» (лыжно-биатлонный комплекс в Сочи. – Прим. «Чемпионата») — место силы», — подписала Шевченко фото.

Фото: из личного архива Анастасии Шевченко

В данный момент Шевченко занимает 16-ю позицию в общем зачёте Кубка России – 2022/2023. Лучший её результат в рамках данных соревнований – второе место в индивидуальной гонке на четвёртом этапе в Уфе.

Напомним, в прошлом сезоне Шевченко не сумела отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.