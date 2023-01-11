«Анастасия Машиновна». Шевченко похвасталась бицепсами

23-летняя российская биатлонистка Анастасия Шевченко опубликовала в социальных сетях новое фото. В кадре Шевченко демонстрирует бицепс.
«Анастасия «Машиновна». «Лаура» (лыжно-биатлонный комплекс в Сочи. – Прим. «Чемпионата») — место силы», — подписала Шевченко фото.
Фото: из личного архива Анастасии Шевченко
В данный момент Шевченко занимает 16-ю позицию в общем зачёте Кубка России – 2022/2023. Лучший её результат в рамках данных соревнований – второе место в индивидуальной гонке на четвёртом этапе в Уфе.
Напомним, в прошлом сезоне Шевченко не сумела отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
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