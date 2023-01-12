Лиза Виттоцци возглавила зачёт индивидуальных гонок на Кубке мира-2022/2023

В Рупольдинге (Германия) сегодня, 12 января, состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км в рамках пятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Победившая в ней итальянка Лиза Виттоцци вышла на первое место в зачёте индивидуальных гонок. Шведка Ханна Эберг опустилась на второе место, а норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд – на третье.



Биатлон. Кубок мира – 2022/2023. Женщины

Зачёт индивидуальных гонок



1. Лиза Виттоцци (Италия) – 150.

2. Ханна Эберг (Швеция) – 135.

3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 111.

4. Жулия Симон (Франция) — 105.

5. Лу Жанмонно (Франция) — 104.

6. Ванесса Фойгт (Германия) — 80.

7. Эльвира Эберг (Швеция) – 72.

8. Денизе Херрман (Германия) — 66.

9. Паулина Фиалкова (Словакия) — 65.

10. Маркета Давидова (Чехия) – 59.

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