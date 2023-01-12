Лиза Виттоцци возглавила зачёт индивидуальных гонок на Кубке мира-2022/2023

В Рупольдинге (Германия) сегодня, 12 января, состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км в рамках пятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Победившая в ней итальянка Лиза Виттоцци вышла на первое место в зачёте индивидуальных гонок. Шведка Ханна Эберг опустилась на второе место, а норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд – на третье.
Биатлон. Кубок мира – 2022/2023. Женщины
Зачёт индивидуальных гонок
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 150.
2. Ханна Эберг (Швеция) – 135.
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 111.
4. Жулия Симон (Франция) — 105.
5. Лу Жанмонно (Франция) — 104.
6. Ванесса Фойгт (Германия) — 80.
7. Эльвира Эберг (Швеция) – 72.
8. Денизе Херрман (Германия) — 66.
9. Паулина Фиалкова (Словакия) — 65.
10. Маркета Давидова (Чехия) – 59.
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