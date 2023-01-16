Бабиков выиграл суперспринт на пятом этапе Кубка России в Рыбинске

Чемпион мира 2017 года в эстафете, российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в суперспринте на 5 км на пятом этапе Кубка России в Рыбинске.

Бабиков показал результат 23.19,9 и на 1,4 секунды опередил Карима Халили (23.21,3). Бронзу завоевал Матвей Елисеев (23.45,0).

Кубок России. Суперспринт. 5 км. Мужчины. Рыбинск