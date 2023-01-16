Бабиков выиграл суперспринт на пятом этапе Кубка России в Рыбинске
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Чемпион мира 2017 года в эстафете, российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в суперспринте на 5 км на пятом этапе Кубка России в Рыбинске.
Бабиков показал результат 23.19,9 и на 1,4 секунды опередил Карима Халили (23.21,3). Бронзу завоевал Матвей Елисеев (23.45,0).
Кубок России. Суперспринт. 5 км. Мужчины. Рыбинск
- Антон Бабиков (Башкортостан) — 23.19,9
- Карим Халили (Москва) — отставание + 1,4 секунды
- Матвей Елисеев (Москва) + 25,1
- Евгений Емерхонов (Татарстан) + 40,9
- Семён Сучилов (ХМАО-Югра) + 47,6
- Дмитрий Абашев (Ямало-Ненецкий АО) + 53,8
- Евгений Гараничев (Тюменская область) + 1.09,6
- Михаил Первушин (Московская область) + 1.15,3
- Кирилл Стрельцов (Московская область) + 1.15,8
- Евгений Идинов (Санкт-Петербург) + 1.15,9
Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 5, Рыбинск
Мужчины. 5 км Суперспринт. Финал
16 января 2023, понедельник. 13:30 МСК
Окончено
1
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
23:19.9
2
Саид Каримулла Халили
Москва
+1.4
3
Матвей Елисеев
Москва
+25.1
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