Тириль Экхофф не попала в заявку сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону

Норвежской биатлонистки Тириль Экхофф не оказалось в заявке национальной команды на чемпионат мира в Оберхофе. Об этом стало известно из опубликованной заявки сборной Норвегии по биатлону на официальном сайте.
На чемпионат мира отобраны пять биатлонисток, но дверь для Экхофф не совсем закрыта: федерация сообщает, что после после соревнований в Обертиллиахе будет выбрана одна резервная биатлонистка.
32-летняя Экхофф является двукратной олимпийской чемпионкой в эстафете и десятикратной чемпионкой мира. С мая 2022 года она тренировалась индивидуально и не принимала участия в сборах команды Норвегии. В ноябре в Норвежском союзе биатлонистов заявили, что Экхофф пришлось взять ещё один перерыв, и поэтому она не будет участвовать в тренировках или соревнованиях в ближайшее время.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в немецком Оберхофе с 8 по 19 февраля 2023 года.
Эберг выиграла первую гонку Кубка мира по биатлону в 2023 году. Видеоролик:
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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