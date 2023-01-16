Тириль Экхофф не попала в заявку сборной Норвегии на чемпионат мира по биатлону

Норвежской биатлонистки Тириль Экхофф не оказалось в заявке национальной команды на чемпионат мира в Оберхофе. Об этом стало известно из опубликованной заявки сборной Норвегии по биатлону на официальном сайте.

На чемпионат мира отобраны пять биатлонисток, но дверь для Экхофф не совсем закрыта: федерация сообщает, что после после соревнований в Обертиллиахе будет выбрана одна резервная биатлонистка.



32-летняя Экхофф является двукратной олимпийской чемпионкой в эстафете и десятикратной чемпионкой мира. С мая 2022 года она тренировалась индивидуально и не принимала участия в сборах команды Норвегии. В ноябре в Норвежском союзе биатлонистов заявили, что Экхофф пришлось взять ещё один перерыв, и поэтому она не будет участвовать в тренировках или соревнованиях в ближайшее время.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в немецком Оберхофе с 8 по 19 февраля 2023 года.

Эберг выиграла первую гонку Кубка мира по биатлону в 2023 году. Видеоролик:

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.