«Они никогда не ценили тебя». Вирер резко высказалась об исключении Санфилиппо из сборной

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер резко высказалась об исключении из состава национальной команды 32-летней Федерики Санфилиппо. После отстранения Санфилиппо приняла решение завершить карьеру биатлонистки.

«23 года назад мы вместе начали наше биатлонное приключение. Мне нелегко принять то, что с тобой произошло. Я верю, что ты не заслуживаешь такого обращения, тебе не предоставили шансов, которые ты заработала. Те, кто управляет сейчас делами в сборной, никогда не ценили тебя по достоинству, другого исхода и быть не могло. Я очень, очень опечалена и разочарована.

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Нашей мечтой было провести домашнюю Олимпиаду вместе, и эта мечта разрушена. Я уверена, ты найдёшь способ показать свою истинную ценность», — написала Вирер в своих социальных сетях, добавив эмодзи «сердце».