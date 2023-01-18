Санфилиппо, ушедшая со скандалом из биатлона, заявлена на этап КМ по лыжным гонкам

Призёр этапа Кубка мира, участница двух Олимпиад 32-летняя итальянская экс-биатлонистка Федерика Санфилиппо попала в заявку сборной Италии по лыжным гонкам на восьмой, спринтерский этап Кубка мира – 2022/2023, который пройдёт с 21 по 22 января в Ливиньо (Италия).

Ранее стало известно, что Санфилиппо приняла решение завершить карьеру биатлонистки. Это произошло после того, как её исключили из состава основной национальной команды. Итальянка обвинила руководство сборной в эйджизме. «Стало понятно, что в данный момент сборная отдаёт приоритет молодёжи, фактически исключая меня. К сожалению, я подозревала, что некоторые двери могут закрыться. Так и произошло», — сказала Федерика.

На ситуацию эмоционально отреагировала трёхкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер.