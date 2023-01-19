Херрман сохранила лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира, Вирер вышла на третье место

В Антхольце (Италия) сегодня, 19 января, состоялся женский спринт на 7,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Италии Доротея Вирер, прошедшая все огневые рубежи без промахов.
Эта победа позволила Вирер подняться сразу на четыре позиции в спринтерском зачёте Кубка мира и выйти на третье место. Возглавляет таблицу немка Денизе Херрман, финишировавшая в сегодняшнем спринте с шестым временем. На втором месте шведка Эльвира Эберг, ставшая третьей в гонке.
Биатлон. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины
1. Денизе Херрман (Германия) – 270.
2. Эльвира Эберг (Швеция) – 263.
3. Доротея Вирер (Италия) – 246.
4. Линн Перссон (Швеция) – 221.
5. Жулия Симон (Франция) – 218.
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 195.
7. Маркета Давидова (Чехия) — 189.
8. Лиза Виттоцци (Италия) – 166.
9. Мари Эдер (Финляндия) – 143.
10. Анна Магнуссон (Швеция) – 140.
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