Херрман сохранила лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира, Вирер вышла на третье место

В Антхольце (Италия) сегодня, 19 января, состоялся женский спринт на 7,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала представительница Италии Доротея Вирер, прошедшая все огневые рубежи без промахов.



Эта победа позволила Вирер подняться сразу на четыре позиции в спринтерском зачёте Кубка мира и выйти на третье место. Возглавляет таблицу немка Денизе Херрман, финишировавшая в сегодняшнем спринте с шестым временем. На втором месте шведка Эльвира Эберг, ставшая третьей в гонке.



Биатлон. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Женщины



1. Денизе Херрман (Германия) – 270.

2. Эльвира Эберг (Швеция) – 263.

3. Доротея Вирер (Италия) – 246.

4. Линн Перссон (Швеция) – 221.

5. Жулия Симон (Франция) – 218.

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 195.

7. Маркета Давидова (Чехия) — 189.

8. Лиза Виттоцци (Италия) – 166.

9. Мари Эдер (Финляндия) – 143.

10. Анна Магнуссон (Швеция) – 140.

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