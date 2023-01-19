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Преимущество Жулии Симон в общем зачёте Кубка мира возросло до 113 очков

Преимущество Жулии Симон в общем зачёте Кубка мира возросло до 113 очков
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В Антхольце (Италия) сегодня, 19 января, состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Занявшая девятое место француженка Жулия Симон сохранила лидерство в общем зачёте соревнований. Эльвира Эберг из Швеции, ставшая бронзовым призёром, осталась на втором месте. На третью позицию поднялась победительница гонки, итальянка Доротея Вирер, опередившая соотечественницу Лизу Виттоцци на одно очко.

Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 788.
2. Эльвира Эберг (Швеция) – 675.
3. Доротея Вирер (Италия) – 567.
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 566.
5. Денизе Херрман (Германия) – 498.
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 476.
7. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 474.
8. Линн Перссон (Швеция) – 473.
9. Маркета Давидова (Чехия) – 455.
10. Ханна Эберг (Швеция) – 395.

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