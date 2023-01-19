Видеообзор первой за год победы Доротеи Вирер в гонке Кубка мира по биатлону

Женская спринтерская гонка на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась долгожданной победой хозяйки трассы Доротеи Вирер. Последний раз итальянка становилась победительницей личной гонки почти год назад. 23 января 2022 года в том же Антхольце она завоевала золото в масс-старте.
Серебряным призёром гонки стала француженка Клоэ Шевалье. Как и Вирер, она безупречно стреляла и даже лидировала как после первого, так и после второго огневого рубежа, но на финишный круг сил не хватило: Шевалье завоевала серебро, впервые в карьере поднявшись на подиум в личной гонке. Третьей стала шведка Эльвира Эберг.
Отметим также пятое место словенской экс-лыжницы Анамарии Лампич, которая с двумя штрафными кругами едва не добежала до бронзы.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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