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Видеообзор первой за год победы Доротеи Вирер в гонке Кубка мира по биатлону

Видеообзор первой за год победы Доротеи Вирер в гонке Кубка мира по биатлону
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Женская спринтерская гонка на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась долгожданной победой хозяйки трассы Доротеи Вирер. Последний раз итальянка становилась победительницей личной гонки почти год назад. 23 января 2022 года в том же Антхольце она завоевала золото в масс-старте.

Серебряным призёром гонки стала француженка Клоэ Шевалье. Как и Вирер, она безупречно стреляла и даже лидировала как после первого, так и после второго огневого рубежа, но на финишный круг сил не хватило: Шевалье завоевала серебро, впервые в карьере поднявшись на подиум в личной гонке. Третьей стала шведка Эльвира Эберг.

Отметим также пятое место словенской экс-лыжницы Анамарии Лампич, которая с двумя штрафными кругами едва не добежала до бронзы.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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