Биатлонист Серохвостов — об участии на ЧР по лыжам: интересно, сколько проиграю Большунову

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о возможном участии на чемпионате России по лыжам в Тюмени.
— Елена Вяльбе сказала, что некоторые биатлонисты хотят выступить на чемпионате России по лыжам в Тюмени. Вы в деле?
— Нам тренер ещё месяц назад сказал, что мы побежим коньковую разделку на 15 км на лыжном чемпионате страны. Кажется, рус-код у меня есть, нужно у региона уточнить. Хотелось бы посмотреть, сколько минут я проиграю Александру Большунову. Мы работали вместе с лыжниками группы Сорина в Сочи, и если они достаточно много проигрывают Большунову, то я уж точно уступлю.
— Вы же традиционно сталкиваетесь с лыжниками в Якутии и получалось неплохо.
— Ну это было год назад, тогда лыжники были на загрузе, а мы уже готовились к контрольным перед Кубком мира, были гораздо свежее.
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