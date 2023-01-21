Лариса Куклина: последний раз три гонки подряд выигрывала в юниорском возрасте

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала победу в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).
Для Куклиной это третья победа подряд в гонках сезона-2022/2023. Ранее Лариса выиграла суперспринт на чемпионате России и спринт в Раубичах.
«Я счастлива! Последний, пятый круг понимала, что даже если у меня не осталось сил, то можно просто расслабиться. Последний раз три гонки подряд выигрывала в юниорском возрасте, там даже бывало и больше. Когда шли вместе с Динарой, её иногда даже хотелось обойти. Казалось, что она бежала медленно, но так как была лишь середина гонки, решила, что лучше поберегу силы и пойду за Динарой. Сегодня большие коррективы внесли сильные порывы ветра. На последней стойке первые два выстрела сделала хорошо, было комфортно стрелять, потом был порыв и пришлось напрячься, даже мысленно, так как полезли разные нехорошие мысли в голову. На масс-старт, надеюсь, что силы остались. Мы все тут в равных условиях, и, думаю, всем будет одинаково тяжело или легко бежать его», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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