Эдуард Латыпов: не представляю, что было бы, если бы поспешил

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).

Латыпов лидировал на протяжении почти всей гонки, оказавшись в роли догоняющего только после первой стойки, где допустил два промаха. Эдуард успешно догнал и опередил Карима Халили и выиграл гонку.



«Конечно, рад, долго к этому шёл! Столько гонок был рядом, но не получалось. Сегодня, слава богу, всё получилось, этому рад, конечно. Что случилось на третьей стрельбе? Хотел аккуратнее сработать, потому что началось восстановление быстрое. Там длинный подход со спуска и надо уметь восстанавливаться. Я сделал три выстрела, и меня стало подколачивать, не стал спешить, но чуть-чуть не доработал. Не представляю, что было бы, если бы поспешил. Большая часть трассы была в неплохом состоянии для этой погоды, она даже сумела сохраниться как-то. Но первый подъём был тяжёлый, там просто была нереальная каша, из-за этого сложно было прокат сделать. Думаю, все ребята это ощутили. На этом подъёме были настоящие мучения.

Как планировал обыграть Карима? Знал, что шёл с ним, но как-то не придавал этому особого значения. Понимал, что надо хорошо отработать последний рубеж, а это уже моя работа. Старался убрать лишние факторы и отработать надёжно. Учитывая, что я дважды ошибся на третьей стойке, я понимал, что мне нельзя больше ошибаться и дарить другим шанс. Собрался и у меня получилось. Я пытаюсь исправить те моменты в стрельбе, которые у меня не получаются, ищу варианты, как сделать лучше. Не всегда всё получается, но это спорт. Я не останавливаюсь, а работаю, работаю и работаю. Не всегда это приносит плоды, но в любом случае это опыт. Я всегда стараюсь стать лучше. Стабильность придёт, и всё будет хорошо», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.