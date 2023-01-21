Эдуард Латыпов: три гонки подряд? Надо сперва сбегать, а потом посмотреть

Российский биатлонист Эдуард Латыпов после победы в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь) рассказал, готов ли бежать третью гонку подряд – масс-старт. Накануне в программе соревнований был спринт.
«Три гонки подряд? Мы в этом сезоне ещё ни разу не бегали так. Надо сперва сбегать, а потом посмотреть, как будет, зашло или не зашло (смеётся). На самом деле, в таких погодных условиях три гонки подряд тяжело бежать, но что поделаешь. Все в одинаковых условиях. Надо восстанавливаться, терпеть, бороться и бежать на морально-волевых — по-другому никак. Для нас это не впервые. Мы все уже бегали три гонки подряд и даже больше.
Состояние после спуска с гор плавающее, каждый день меняется, становится то лучше, то хуже. В любом случае мы этот момент мониторим, смотрим на показатели и на самочувствие. Думаю, на масс-старт силы остались.
Я всегда наслаждаюсь гонками, хотя, может, кажется, что это и не так. Хоть это и тяжёлый вид спорта, мы всегда бегаем и получаем удовольствие. Эмоции, которые переживаешь в гонках, — непередаваемые. Это чувство адреналина… Понятно, что есть иногда досадные моменты в гонках, но они не уменьшают той радости, которую получаешь от старта», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
- 21 января 2023
-
16:33
-
16:08
-
16:03
-
15:55
-
15:32
-
15:05
-
12:25
-
12:17
-
12:09
-
11:55
-
11:33
-
00:09
- 20 января 2023
-
19:24
-
19:15
-
18:23
-
17:45
-
17:20
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:22
-
13:10
-
12:18
-
11:57
-
11:47
- 19 января 2023
-
22:14
-
20:49
-
18:52
-
18:39
-
18:07
-
17:40
-
12:12
-
12:08
-
12:03