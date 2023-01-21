Эдуард Латыпов: три гонки подряд? Надо сперва сбегать, а потом посмотреть

Российский биатлонист Эдуард Латыпов после победы в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь) рассказал, готов ли бежать третью гонку подряд – масс-старт. Накануне в программе соревнований был спринт.



«Три гонки подряд? Мы в этом сезоне ещё ни разу не бегали так. Надо сперва сбегать, а потом посмотреть, как будет, зашло или не зашло (смеётся). На самом деле, в таких погодных условиях три гонки подряд тяжело бежать, но что поделаешь. Все в одинаковых условиях. Надо восстанавливаться, терпеть, бороться и бежать на морально-волевых — по-другому никак. Для нас это не впервые. Мы все уже бегали три гонки подряд и даже больше.

Состояние после спуска с гор плавающее, каждый день меняется, становится то лучше, то хуже. В любом случае мы этот момент мониторим, смотрим на показатели и на самочувствие. Думаю, на масс-старт силы остались.

Я всегда наслаждаюсь гонками, хотя, может, кажется, что это и не так. Хоть это и тяжёлый вид спорта, мы всегда бегаем и получаем удовольствие. Эмоции, которые переживаешь в гонках, — непередаваемые. Это чувство адреналина… Понятно, что есть иногда досадные моменты в гонках, но они не уменьшают той радости, которую получаешь от старта», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.