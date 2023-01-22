Майгуров и Ростовцев не попали на пьедестал «Гонки чемпионов» в Раубичах

Российская биатлонистка Екатерина Шумилова и Сергей Новиков из Беларуси выиграли «Гонку чемпионов», которая прошла между масс-стартами в заключительный день четвёртого этапа Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).

Соревнование прошло в формате сингл-микст, дистанция круга составляла 400 метров. В паре бежали по одному представителю от России и Беларуси.

Шумилова и Новиков преодолели дистанцию за 14 минут 43,6 секунды. Вторыми стали Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) и Петр Ивашко (Беларусь), проиграв лидерам 16,8 секунды. До последнего боролись с ними Ольга Подчуфарова (Россия) и Олег Рыженков (Беларусь), но в итоге уступили 0,1 секунды и заняли третье место.

В гонке также приняли участие президент СБР Виктор Майгуров и назначенный главным тренером Павел Ростовцев. Майгуров с белоруской Ольгой Назаровой стал седьмым, а Ростовцев с Людмилой Калинчик – восьмым.