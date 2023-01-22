Светлана Миронова: не переживайте, скоро вернусь, а я стреляю быстро

Российская биатлонистка Светлана Миронова, которая пропускает сезон-2022/2023 по состоянию здоровья, рассказала, следит ли за Кубком мира, от участия в котором россияне отстранены.

«За Кубком мира слежу, но в основном по итоговым результатам. Сложно оценить регресс или прогресс. Атмосфера Кубка мира тебя очень сильно собирает, и ты настолько сконцентрирован, что можешь выдать намного лучший результат, чем на российских стартах. Но мы по-прежнему определённо конкурентоспособны.

Не потеряемся ли, если сейчас вернёмся? Сложно ответить на этот вопрос. Я не представляю, какие там скорости, какие здесь, там совсем другая структура снега. Мне кажется, что наша страна будет выглядеть достойно, когда мы вернёмся. Стреляем медленнее, да. Но не переживайте, скоро я вернусь, а я стреляю быстро», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».