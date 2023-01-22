Клод — о серебре Франции в эстафете: мы должны продолжить эту прекрасную динамику

Французский биатлонист Фабьен Клод рассказал, как ему и его партнёрам по сборной Франции удалось найти ключ к успеху уже на следующий день после неудачного выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце, в которой ни один француз не попал в десятку.
Напомним, в сегодняшней эстафете 4х7,5 км у мужчин сборная Франции, представленная Фабьеном Клодом, Антоненом Гигонна, Эмильеном Жакленом и Кентеном Фийоном Майе, взошла на вторую ступень пьедестала.
«С начала недели нам необходимо было обсудить с тренерами, что мы должны сделать, чтобы вернуться к прежним результатам. Мы не изменили всё за один день, мы не стали другими людьми. В это воскресенье мы просто сосредоточились на том, что должны были сделать. Теперь мы должны продолжить эту прекрасную динамику. Соперники очень сильны, и чтобы выдерживать их уровень, нужно просто делать то, что ты умеешь», — сказал Клод в интервью Nordic Magazine.
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