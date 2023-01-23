Бреза-Буше рассказала, как изменилась её жизнь после беременности

Олимпийская чемпионка, французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше рассказала об изменениях, которые произошли в её жизни после беременности.
«Что на самом деле изменилось больше всего для меня, так это то, что стало меньше поездок. Но с точки зрения тренировок, чтобы у меня была возможность продолжать карьеру после родов, я тренировалась правильно, разумеется, с одобрения и под контролем медицинского персонала.
Беременность протекала очень хорошо и очень быстро, поэтому я смогла продолжать поддерживать хороший тренировочный ритм.
Пока всё в порядке, я буду продолжать. Я просто адаптируюсь. Когда чувствую, что наступил период усталости, я немного сбавляю нагрузки, но в остальных случаях работаю как и прежде. Я прислушиваюсь к себе. Я хорошо себя знаю», — сказала Бреза-Буше в интервью Groupe BPCE.
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